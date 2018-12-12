В Южной Корее сообщили о смерти второй жены основателя КНДР

Вторая жена основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Сон Э скончалась, информацию об этом получило министерство по делам национального объединения Южной Кореи.

"Есть свидетельства того, что Ким Сон Э умерла, если появится конкретное подтверждение, мы постараемся сообщить об этом", - заявил официальный представитель ведомства на брифинге.

Ранее о кончине Ким Сон Э сообщало агентство Ренхап со ссылкой на источник в Северной Корее. Собеседник агентства отметил, что она умерла некоторое время назад, не назвав точной даты и обстоятельств, передает РИА Новости.

Ким Сон Э родилась в 1924 году. Во Время Корейской войны она работала секретарем Ким Ир Сена. После замужества Ким Сон Э занимала ряд высокопоставленных должностей, в частности, была председателем Союза демократических женщин Кореи, членом Верховного народного собрания КНДР и членом ЦК трудовой партии Кореи. В браке у нее родились два сына и дочь.