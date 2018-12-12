Самый богатый азиат потратил $100 млн на свадьбу дочери

Индийский магнат Мукеш Амбани потратил на свадьбу дочери около 100 миллионов долларов. Избранником девушки стал сын миллиардера Ананд. Об этом пишет Bloomberg.

Мукеш Амбани является нефтяным и телекоммуникационным магнатом. Точная стоимость свадьбы его дочери Ишу неизвестна, однако по косвенным данным журналистов, этом может быть сумма около 100 миллионов долларов, пишет Корреспондент.

В то же время родственники и близкие семьи уверяют, что расходы на свадьбу были куда скромнее - около 15 миллионов долларов.

Свадебная церемония проходила в городе Удайпур. На ней присутствовали местные знаменитости, а также политики и предприниматели.

Список гостей был столь обширным, что организаторам торжества пришлось забронировать пять пятизвездочных отелей, расположенных вблизи места проведения свадьбы.

Кроем того, в местный аэропорт прибыло свыше сотни чартерных рейсов с гостями.