Нетаньяху призвал миротворцев ООН противодействовать "Хезболлах"

Израиль ждет от миротворческого контингента ООН большей решительности в противодействии "агрессивным действиям" ливанского движения "Хезболлах", сказал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху на встрече с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Тот в ходе визита в Израиль уже побывал на границе с Ливаном, где вторую неделю идут поиски диверсионных туннелей "Хезболлах", и встретился с соотечественником Стефано Дель Кол, который командует Временными силами ООН в Ливане (ЮНИФИЛ),передает РИА Новости.

"Вчера у вас была возможность лично увидеть террористические туннели. Это акт явной агрессии со стороны "Хезболлах" против нас и против норм международного сообщества. Командующий ЮНИФИЛ - итальянец, и мы считаем, что ЮНИФИЛ должны играть более сильную и решающую роль", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

"ЮНИФИЛ должны остановить агрессивные действия "Хезболлах" против Израиля", - добавил он, назвав Сальвини "большим другом Израиля".