В Мексике в церкви произошел взрыв, есть жертвы

Восемь человек погибли и около 50 были ранены из-за взрыва фейерверков во время процессии.

Во время религиозной процессии в церкви мексиканского города Текискиапан произошел масштабный взрыв фейерверков, в результате которого погибли восемь человек и ранены около 50,передает Корреспондент.

Отмечается, что среди погибших – двое детей в возрасте 11 и 12 лет.

"В результате масштабного взрыва фейерверков во время религиозной процессии в мексиканской церкви во вторник погибли восемь человек и около 50 получили ранения", - говорится в сообщении.

По словам спасателя Габриэль Бастаррачеа, прихожане принесли фейерверками для фестиваля, однако "что-то пошло не так, и они взорвались".

Отмечается, что это не первый смертельный инцидент с фейерверками в стране. Так, в декабря 2016 года во время празднования Рождества взорвалась фейерверочная ракета, унеся жизни 42 человек. А уже в июле в этом году погибли по меньшей мере 24 человека во время серии взрывов с фейерверками в центральном мексиканском городе Тультепек.