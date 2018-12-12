Страны Юго-Восточной Европы, среди которых и Молдова, будут проводить автоматизированный обмен данными о ДНК

Государства Юго-Восточной Европы, среди которых и Молдова, будут проводить автоматизированный обмен данными о ДНК, отпечатках пальцев и регистрационных данных транспортных средств. Таковы положения Соглашения между сторонами Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе, подписанного 13 сентября 2018 года, в Вене, Австрия, которое подлежит ратификации парламентом.

Соглашение между сторонами Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе об автоматическом обмене данными ДНК, данными отпечатков пальцев и регистрационных данных транспортных средств рассматривалось сегодня парламентскими комиссиями, сообщает Молдпрес.

Документ предполагает обмен соответствующей информацией о лицах, причастных к преступлениям, а также передачу данных о ДНК и других идентификационных материалов.

Соглашение между сторонами Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе об автоматическом обмене данными ДНК, данными отпечатков пальцев и регистрационных данных транспортных средств было подписано между Албанией, Австрией, Боснией и Герцеговиной, Болгарией, Венгрией, Македонией, Молдовой, Черногорией, Румынией, Сербией и Словенией.

Согласно положениям Конституции, срок полномочий парламента продлевается до законного созыва его нового состава. В этот период парламент может принимать ординарные законы, постановления, может проводить слушания, консультации и осуществлять парламентский контроль.





