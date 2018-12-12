Турция реализует 650 оборонных проектов на 60 миллиардов долларов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в его стране реализуются 650 оборонных проектов на сумму в 60 миллиардов долларов.

"На сегодняшний день в нашей стране реализуются 650 оборонных проектов на общую сумму 60 миллиардов долларов. Эти достижения последних лет в сфере оборонной промышленности - лишь начало, дальнейшие шаги будут еще более активными. Мы не остановимся, пока Турция не будет полностью обеспечивать свои стратегические оборонные потребности", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на совещании, посвященном развитию оборонпрома,передает РИА Новости.

По его словам, в ходе операций ВС Турции в Сирии применялось только вооружение отечественных производителей. "Операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" были осуществлены Турцией без какой-либо поддержки извне, благодаря нашему оборонпрому это стало реальностью", - сказал Эрдоган.