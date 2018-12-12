В Измаиле нашли взрывчатку в автобусе

В Киеве водителю автобуса передали посылку, которую должны были получить в Измаиле. Но по прибытию в город за ней никто не пришел.

В городе Измаил Одесской области в рейсовом пассажирском автобусе сообщением Измаил-Киев обнаружено предположительно взрывное устройство,передает Корреспондент.

Отмечается, что еще 9 декабря, когда автобус отправлялся из Киева, водителю передали посылку, которую должны были получить в Измаиле. Но по прибытию в город за посылкой никто не пришел. Она так и осталась лежать в автобусе.

Сегодня, готовясь к очередному рейсу, водитель обнаружил этот пакет и заглянул вовнутрь. Увидев какие-то провода, и подключенный к ним мобильный телефон, мужчина предположил, что это взрывное устройство и сразу же сообщил о странной находке правоохранителям, – говорится в сообщении.

Автобус загнали в металлический ангар, а на месте происшествия дежурят сотрудники полиции и ГСЧС. Ожидается приезд взрывотехников из Одессы.

Также, по предварительным данным, к выяснению обстоятельств происшествия подключились сотрудники СБУ.





