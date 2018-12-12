Отключения воды на нескольких улицах в Кишиневе

На нескольких улицах в столице в четверг, 13 декабря, будет приостановлена подача воды.

На ряде улиц в столичном секторе Буюкань в четверг, 13 декабря, будет приостановлена подача воды. Речь идёт о следующих адресах: Алба-Юлия, 23, включая номера с дробью, Бакэулуй, Липкань, Н. Костин, 2–4, 59, 61–63, включая номера с дробью, а также Л. Деляну, 4. Отключения запланированы с 09.00 до 17.00, когда по нескольким адресам будут производиться работы по замене кранов и счётчиков воды, передает IPN.



Также в четверг, с 08.00 до 06.00 следующего дня, подача воды будет приостановлена на улицах: Т. Владимиреску, 1, 6, включая номера с дробью; A. Дога, 24–36, 35/2, 33А, включая номера с дробью; Каля Мошилор, 16, 18; Каля Басарабией, 7. Как сообщает "Apă-Canal Chişinău", отключения связаны с проведением работ по ремонту водопроводных сетей, финансируемых за счёт средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.



Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.