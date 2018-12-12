Из-за шторма в Черном море перевернулась яхта

В акватории Геленджикской бухты в Черном море в ночь на среду, 12 декабря, перевернулась яхта с пятью людьми на борту, один человек пропал без вести, сообщает Интерфакс.

"В ночь на среду, примерно в 1:40 по Москве в акватории Геленджикской бухты в 10-15 метрах от берега была обнаружена опрокинувшаяся яхта Вега, принадлежавшая жителю Геленджика", - говорится в сообщении.

На борту, по данным следствия, находились пять человек. В результате шторма троих человек смыло волной в море, двое из них самостоятельно добрались до берега. Местонахождение третьего мужчины устанавливается, передает Корреспондент.