В Харькове женщина "лечила" пивом 7-месячную дочь

Появились новые подробности в истории 7-месячной девочки, которые родители поили пивом, чтобы "она не вопила". Врачи подтверждают, что горе-мать была пьяна, передает сайт Vgorode.

"Она с трудом могла назвать место проживания и фамилию свою. Ребеночек осмотрен. Есть признаки вирусной инфекции. Не тяжелые, средней тяжести. Ребенок грязный, запущенный. Одет по сезону, одежда вроде бы соответствовала сезону. Сейчас проходит обследование, будет получать лечение соответствующее до выяснения обстоятельств", — говорит главврач Харьковской городской детской клинической больницы №19.



По ее словам, сейчас малышка обеспечена всем необходимым. Но мать девочки пока не приходила в больницу, передает УНИАН.



"До настоящего времени мать не объявлялась. Мне трудно судить, о чем можно говорить, если ее не интересует судьба ребенка или у нее просто состояние такое, которое не позволяет ей сейчас прийти. Она может появиться и через день и через два, как это обычно бывает. К этому нельзя привыкнуть никогда, потому что больше всего страдают дети от безалаберности родителей. Они все решают проблемы, у родителей проблемы, но в первую очередь от этого страдают дети. Вот это самое страшное. И еще один момент, что дети у нас находятся длительный период времени. Потому что решить их дальнейшую судьбу — это длительный период. Фактически, у меня дети здесь живут", — утверждает главврач.



С начала года аналогичных случаев в больнице — около полусотни. Такими детьми занимается служба по делам детей. Девочка, которую мама "лечила" пивом, уже получила статус ребенка, лишенного родительской опеки. По информации службы, горе-мать живет в Лозовой, ей 33 года.



"Она дала показания полиции, что здесь она находилась временно, приехала к кому-то в гости и что-то подобное. Но мы не следственный орган, я думаю что полиция и ювенальная превенция, которая тоже уже подключена и тоже проводит свои следственные действия, то есть это их парафия. Сейчас мы на телефоне с Лозовой, там проверяют ее действительную регистрацию. Мы выясняем попадала ли она в поле зрения структур причастных к работе с детьми раньше. Сколько у нее детей, может у нее еще есть дети, где ее родственники, где бабушки и дедушки этого ребенка. То есть здесь ведется комплексная проверка", — рассказал "Харьковским известиям" начальник управления служб по делам детей Александр Малько.



