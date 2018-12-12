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Китаец утопил жену в бассейне отеля в Таиланде ради страховки
// фото: РИА Новости
14:21, 12 Dec 2018
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Житель китайского города центрального подчинения Тяньцзинь утопил свою жену в бассейне одного из отелей Пхукета ради страховой выплаты в 30 миллионов юаней (порядка 4,3 миллиона долларов), сообщается в аккаунте министерства юстиции Китая в Weibo.

Некоторое время назад житель города Тяньцзинь Чжан Ифань безжалостно убил свою жену во время туристической поездки на остров Пхукет в Таиланде. Расследование выявило, что у женщины было как минимум 16 полисов на сумму более 30 миллионов юаней, по четырем полисам бенефициаром выступает ее муж",передает РИА Новости.

Мужчина заранее спланировал преступление, оформил на жену страховые полисы и поехал вместе с ней и полуторагодовалой дочерью в Таиланд. После совершения преступления он вернулся с дочерью в Китай, однако родственники погибшей убедили его вернуться на Пхукет и потребовать компенсации от отеля. На острове он пошел в полицейский участок, где его попросили задержаться для допроса. Через несколько часов он признался, что убил жену, потому что не хотел больше с ней жить. Мужчина был немедленно задержан и находится под стражей.
Родители убитой пытаются добиться его экстрадиции в Китай, так как считают, что на родине за такое преступление его точно приговорят к смертной казни. Для того, чтобы у китайских властей было обоснование для запроса на экстрадицию, родители женщины подали иск против зятя по обвинению в мошенничестве.



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