В Дурлештах столкнулись три автомобиля из-за прорванной трубы

Три машины столкнулись этим утром при въезде в Дурлешты. В районе прорвало трубу водопровода, и на дороге образовалась наледь. В результате аварии небольшие травмы получила только водитель одного из автомобилей. А на участке, где произошло ДТП, образовалась пробка.

Один из участников аварии говорит, что никак не мог избежать столкновения.

"Машину занесло на льду, дорога не была присыпана. Я ехал со скоростью 30 км в час. А тут еще передо мной резко притормозили две машины".

"Из-за наледи на проезжей части машины ехали со скоростью 20-30 км в час. Один начал тормозить, его занесло, и так всю дорогу, мы все тормозили, и всех заносило."

Представители Apă Canal сообщают, что аварию в районе постараются ликвидировать в первой половине дня.

"Прорвало водопроводную трубу из-за высокой степени изношенности и метеоусловий", - сказала пресс-секретарь Apă-CanalНадежда Фотеску.

После аварии приехали рабочие Exdrupo, которые посыпали дорогу реагентом. Полиции предстоит установить виновного в ДТП.





