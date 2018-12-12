В столице впервые состоялся Образовательный форум "Мой взгляд на нашу школу"

Новое видение развития образовательной системы и современные проблемы в данной сфере обсуждались сегодня в ходе Образовательного форума "Мой взгляд на нашу школу".

В ходе мероприятия премьер-министр Павел Филип отметил, что система современного образования является основой развития любого государства, а ухудшение образования, и, как следствие, подготовка неквалифицированных специалистов, ослабляет страну. "Я не вижу будущего Республики Молдова без сильной системы образования. Реформирования образования недостаточно, нам нужна трансформация системы образования", - отметил Павел Филип.

В данном контексте премьер-министр также подчеркнул, что власти продолжат модернизацию системы образования и улучшение способностей молодежи. "В сфере образования нет и не будет проблем с финансированием. Мы готовы инвестировать в образование, только для этого мы должны быть уверены, что все инвестиции будут использованы очень эффективно", - подчеркнул Павел Филип. В то же время, премьер-министр отметил важность компьютеризации системы образования, подчеркнув и необходимость подготовки молодежи для работы с цифровыми технологиями, передает Молдпрес.

"Вкладывая в серое вещество, мы должны создавать и соответствующие рабочие места. Наша молодежь должна уметь обращаться с передовыми технологиями. Мы должны думать о будущем, потому что будущее начинается сегодня", - подытожил премьер.

Образовательный форум "Мой взгляд на нашу школу" является мероприятием по подведению итогов 11 семинаров, которые прошли с 14 ноября по 10 декабря текущего года и в ходе которых около 1000 учащихся, студентов и учителей высказались о своем видении развития национальной школы.