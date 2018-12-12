Обнаружена серьезная опасность употребления мяса и печени

Группа ученых из Научно-исследовательского института Лернера при клинике Кливленда в США выяснила, что регулярное употребление красного мяса и печени ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Их исследование опубликовано в журнале European Heart Journal.

Ученые обнаружили, что побочный продукт кишечных бактерий ТМАО (триметиламин N-оксид), который образуется в процессе пищеварения, повышает риск инсультов и сердечных приступов. ТМАО образуется, когда кишечные бактерии переваривают такие питательные вещества, как холин, лецитин и карнитин, которые в изобилии содержатся в продуктах животного происхождения, в частности, в красном мясе и печени, пишет РИА Новости.

Исследователи провели эксперимент с 113 добровольцами, которые в течение месяца придерживались определенной диеты. Одни употребляли красное мясо, другие – белое мясо, а третьи придерживались вегетарианского питания.

В результате ученые обнаружили, что рацион питания, богатый красным мясом в качестве основного источника белка, значительно повышал уровень ТМАО в крови. В частности, у испытуемых, употреблявших красное мясо, уровень ТМАО в крови увеличился примерно в три раза, а в некоторых случаях его уровень был в десять раз выше по сравнению с другими видами диет.

Кроме того, ученые заявили, что регулярное потребление красного мяса усиливает выработку ТМАО кишечными микробами и снижает эффективность его выведения почками, а это также ведет к развитию осложнений сердечных заболеваний и атеросклероза.