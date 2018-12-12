Женщина расплатится за долги по ЖКХ магическими книгами

У жительницы Великого Новгорода приставы изъяли личные вещи, среди которых книги по магии. Вырученные деньги пойдут на оплату долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Женщина задолжала 30 тысяч рублей – долги она копила несколько лет, и в итоге к ней наведались приставы. Заплатить за ЖКХ россиянке придется, в том числе, и магической литературой, при этом остальные вещи, использующиеся в "магических целях", приставы трогать не стали, передает вести.ru.

У должницы также изъяли бытовую технику – микроволновку, пылесос и телевизор, пишет Novgorod.ru. Хозяйке квартиры объяснили, что "по долгам надо платить, даже если ты предсказываешь человеческие судьбы и общаешься с тонкими мирами", сообщили в пресс-службе УФССП по Новгородской области.

Часть долга женщина уже погасила, но если ей не удастся выплатить всю сумму полностью, личные вещи будут проданы с аукциона.