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Геологи узнали, как возникло крупнейшее месторождение железа в Сибири
// фото: РИА Новости
15:34, 12 Dec 2018
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Российские и индийские геологи выяснили, что Бакчарское железнорудное месторождение, крупнейшее в Сибири, сформировалось в крайне необычных условиях, о которых раньше ученые не подозревали.

"До сих пор нет точного ответа, откуда здесь так много железа. Самая известная теория утверждает, что оно транспортировалось в море путем размыва древних горных областей речными системами. Но тщательное изучение геологической обстановки и образцов горных пород с месторождения позволяет нам не согласиться с ней", — рассказывает Максим Рудмин из Томского политехнического университета,передает РИА Новости.

Одно из крупнейших железнорудных месторождений в России, расположенное в окрестностях села Бакчар, было открыто совершенно случайно в середине прошлого века во время поисков залежей нефти и других углеводородов.
По текущим оценкам геологов, оно скрывает в себе около 29 миллиардов уже разведанных и 110 прогнозируемых миллиардов тонн высококачественной руды, что делает его крупнейшим месторождением железа в Сибири и в России в целом. Несмотря на то, что оно было найдено более полувека назад, разработка бакчарских запасов железа началась только в 2007 году.
Ученые, как отмечает Рудмин, давно спорят о том, как могли возникнуть эти гигантские запасы железной руды. Большинство исследователей полагает, что они возникли не в результате излияний магмы или каких-то иных подземных процессов, как Ковдорское месторождение или Курская магнитная аномалия, а другим путем.
Дело в том, что примерно 90 миллионов лет назад почти всю территорию современной Западной Сибири покрывало мелководное море. В последующие десятки миллионов лет на его дне формировались толстые слои осадочных пород, внутри которых возникли все будущие запасы газа, нефти и других полезных ископаемых, добываемых сегодня.
Большинство геологов считает, что железо попало в эти отложения речным путем, в результате разрушения уже существующих горных пород и скопления их обломков на "дне" будущей Западной Сибири. У этой теории, как выяснили Рудмин и его коллеги, есть много несостыковок и недостатков.
Как сообщает пресс-служба проекта "5-100", ученые пришли к такому выводу, изучив историю формирования и эволюции этого месторождения во времена динозавров, а также проанализировав его химический состав.
Оказалось, что в окрестностях Бакчарского месторождения нет никаких следов потенциальных пластов "донорских" пород, откуда железная руда могла бы вымываться реками и попадать на дно моря. Аналогичным образом, ученые не нашли никаких следов рек, переносивших эти камни в сторону моря.
Вдобавок, сама руда содержала в себе пузырьки метана, а также необычно много редкоземельных металлов, ванадия, бария и других относительно редких элементов, которые не могут присутствовать в "речных" осадочных породах. Еще более непонятным выглядело то, что границы Бакчарского месторождения не менялись вместе с тем, как расширялось или сужалось древнее море.
Все это натолкнуло геологов на мысль, что Бакчарское месторождение возникло в результате работы совершенно иных потоков воды, подземных геотермальных источников и подводных горячих ручьев. Порождаемые ими породы, как отмечают Рудмин и его коллеги, содержат схожие доли редкоземельных элементов и метана.
Если дальнейшие исследования Западно-Сибирского железорудного бассейна подтвердят теорию политехников, это позволит по-новому взглянуть на методы поиска не только подобных месторождений железа, но и связанных с ними полезных ископаемых. К ним относятся, к примеру, залежи свинца и цинка.



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