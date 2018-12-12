Геологи узнали, как возникло крупнейшее месторождение железа в Сибири

Российские и индийские геологи выяснили, что Бакчарское железнорудное месторождение, крупнейшее в Сибири, сформировалось в крайне необычных условиях, о которых раньше ученые не подозревали.

"До сих пор нет точного ответа, откуда здесь так много железа. Самая известная теория утверждает, что оно транспортировалось в море путем размыва древних горных областей речными системами. Но тщательное изучение геологической обстановки и образцов горных пород с месторождения позволяет нам не согласиться с ней", — рассказывает Максим Рудмин из Томского политехнического университета,передает РИА Новости.

Одно из крупнейших железнорудных месторождений в России, расположенное в окрестностях села Бакчар, было открыто совершенно случайно в середине прошлого века во время поисков залежей нефти и других углеводородов.