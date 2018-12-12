В пятницу состоится последнее заседание осенне-зимней сессии парламента

В пятницу, 14 декабря, депутаты проведут последнее заседание в рамках осенне-зимней сессии. Об этом заявил сегодня спикер Андриан Канду в конце заседания постоянного бюро.

Спикер парламента отметил, что в пятницу на заседании с докладом в парламенте выступят премьер Павел Филип и члены правительства. В повестку дня также будет включен ряд вопросов и законопроектов, передает Молдпрес.

Он добавил, что депутаты вернутся на пленарное заседание в начале февраля, в рамках весенне-летней сессии. "Учитывая, что в полном разгаре будет проходить предвыборная кампания, мы постараемся не так часто проводить заседания, чтобы не использовать парламент для дебатов и политических баталий", - заключил Канду.

Срок полномочий нынешнего парламента начался 30 ноября 2014 года.