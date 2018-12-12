В пятницу, 14 декабря, депутаты проведут последнее заседание в рамках осенне-зимней сессии. Об этом заявил сегодня спикер Андриан Канду в конце заседания постоянного бюро.
Спикер парламента отметил, что в пятницу на заседании с докладом в парламенте выступят премьер Павел Филип и члены правительства. В повестку дня также будет включен ряд вопросов и законопроектов, передает Молдпрес.
Он добавил, что депутаты вернутся на пленарное заседание в начале февраля, в рамках весенне-летней сессии. "Учитывая, что в полном разгаре будет проходить предвыборная кампания, мы постараемся не так часто проводить заседания, чтобы не использовать парламент для дебатов и политических баталий", - заключил Канду.
Срок полномочий нынешнего парламента начался 30 ноября 2014 года.
Комментарии
- Кабмин утвердил механизмы применения закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере
- Министр иностранных дел совершит рабочий визит в Азербайджан
- Определен список партий, которые примут участие в парламентских выборах 24 февраля
- Столичные власти должны принять сегодня в первом чтении бюджет на 2019 год
- Плахотнюк держит слово: "Пенсионеры уже начали получать рождественскую помощь, которую я обещал"
- Валерий Мунтяну объявил о выходе из Либеральной партии
- На парламентских выборах граждане получат по четыре бюллетеня для голосования
- Ион Кику вступил в должность министра финансов
- Президента Игоря Додона в пятый раз за год временно отстранили от должности
- В Молдове стартовал электоральный период
- В берлинском музее появились живые "восковые" фигуры Меган Маркл и принца Гарри
- Lamborghini с автографом Папы Римского разыграют в лотерею
- Samsung прекращает производство смартфонов в Китае
- В Одесской области вор обокрал дом, остался поужинать и устроил пожар
- Раввин: огромное количество евреев, уехавших из Молдовы, возвращаются
- Столичные пенсионеры смогут бесплатно воспользоваться услугами стоматологов
- Земля может нагреться до уровня трех миллионов лет назад
- Московский суд оставил в силе арест счетов подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
- "Задушили ремнем": подростки жестоко убили молодую маму в Миллерово
- Мать ребенка, насмерть замерзшего на улице в селе Солтанешты, может избежать наказания
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md