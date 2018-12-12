Министр иностранных дел совершит рабочий визит в Азербайджан

Министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Тудор Ульяновски 13-14 декабря будет находиться с рабочим визитом в Азербайджане, где проведет двусторонние встречи с высшим руководством этой страны и примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

На двустороннем уровне программа визита главы молдавской дипломатии включает встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, министром сельского хозяйства, сопредседателем молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Инамом Керимовым и другими официальными лицами, передает МОЛДПРЕС.

В ходе диалога будет рассмотрен ряд важных тем двусторонней повестки дня, в том числе углубление политического диалога для активизации двусторонних отношений, повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества, урегулирование замороженных конфликтов и т. д.

На заседании ОЧЭС, которое состоится 14 декабря, Тудор Ульяновски представит позицию Республики Молдова в отношении процесса экономического сотрудничества в Черноморском регионе, углубления диалога и отраслевого взаимодействия между ЧЭС и Европейским сообществом, и т. д.