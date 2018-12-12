Четыре полицейских из Каушан получили по 5 лет тюрьмы за пытки

По пять лет тюрьмы за пытки получили четыре полицейских из Каушан. Но прежде их предстоит отыскать - они объявлены в розыск, и как только их найдут, отправят за решетку. Кроме того, беглецов обязали выплатить жертве моральный ущерб в размере 60ти тысяч леев.

Столичная апелляционного палата удовлетворила требование прокуроров, которые посчитали слишком мягким вынесенное ранее решение первой инстанции, которая оставила их на свободе. Дело о пытках рассматривалось в 2012 году. Тогда в кабинете одного из полицейских житель села Фарладаны Каушансокго района подвергся жестокому обращению. Представители правоохранительных органов пытками выбивали из него информацию о краже. Они избивали его дубинкой, рукояткой пистолета, а также оскорбляли. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, которые подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Комментарии

Другие новости