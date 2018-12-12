Обнаружено новое полезное свойство кофе
// фото: Flickr
15:54, 12 Dec 2018
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Американские ученые из Ратгерского университета выяснили, что одно из веществ, содержащихся кофе, вместе с кофеином может способствовать эффективной борьбе с болезнью Паркинсона и деменцией с тельцами Леви.
Так, в кофейных бобах содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT), производное серотонина,передает РИА Новости.
Новое исследование показало, что именно сочетание EHT и кофеина способно предотвратить накопление в мозге опасных белков. Поэтому употребление кофе может замедлить или остановить прогрессирование заболеваний мозга.
Отмечается, что по отдельности эти вещества не оказывают положительного влияния на борьбу с этими расстройствами.
В будущем ученым предстоит определить правильное соотношение EHT и кофеина, необходимое для терапевтического эффекта.
"EHT содержится в различных типах кофе, но его количество варьируется. Важно определить нужное количество и соотношение, чтобы люди не злоупотребляли кофеином, ведь это влечет за собой негативные последствия для здоровья", — заявила ведущий автор исследования Марал Мурадян.
Болезнь Паркинсона — хроническое заболевание центральной нервной системы. У больных нарушаются психические процессы, регуляция движений и мышечного тонуса, а также отмечается общая заторможенность.
Деменция с тельцами Леви — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, для которого характерны симптомы паркинсонизма, когнитивное снижение, психотические нарушения, а также вегетативная дисфункция. Как и болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви чаще всего начинается в пожилом возрасте.
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