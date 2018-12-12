Леонардо Ди Каприо лишился подаренного Оскара

Статуэтку актер был вынужден отдать федеральным властям США. В свое время ее вручили Марлону Брандо.

Актер Леонардо Ди Каприо лишился подаренного ему Оскара, который когда-то принадлежал Марлону Брандо. Статуэтку он был вынужден отдать федеральным властям страны,передает Корреспондент.

Причиной возврата стал тот факт, что он получил награду в подарок от знакомого богача Джоу Лоу, который был арестован по подозрению в мошенничестве на миллиарды долларов.

Вместе с Оскаром актеру пришлось отказаться и от других подарков, подаренных ему миллиардером. В частности, это и картина Пикассо "Натюрморт с головой быка", хранившаяся у него в Швейцарии.

По данным издания, друг актера тратил похищенные им из малазийского фонда деньги на предметы роскоши. Одной из покупок стала яхта, стоимость которой составила 250 миллионов долларов.

Оскар, который он подарил Ди Каприо, был в свое время вручен актеру Марлону Брандо за роль в ленте В порту.