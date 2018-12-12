Более 1000 граждан приобрели собственное жилье по программе "Prima Casa"

До сих пор 1004 семьи и молодых незамужних и неженатых людей приобрели жилье посредством правительственной Программы "Prima Casa". Об этом только что заявил новый министр финансов Ион Кику. Контракт под номером 1000 был подписан молодой семьей, которая купила квартиру в секторе Ботаника мун. Кишинев. По данным Организации по развитию малых и средних предприятий, на данный момент зарегистрировано 1078 заявлений от тех, кто хочет приобрести жилье посредством правительственной программы "Prima Casa".

Из общего числа заявок 1004 – активные гарантии; 1 – гарантия была погашена заранее; 15 – заявки были приняты, после чего будут подписаны контракты на кредит; 27 – заявки анализируются; 3 – заявки отклонены; 28 – заявки были отозваны банкам по разным причинам, передает kp.md.

Общая сумма активных гарантий составила 237 729 797.4 леев, а общая сумма кредитов, предоставленных банками, достигла 475 459 594.9 леев.

Средняя стоимость приобретенного жилья составила 557,73 тысячи леев.

Из 1004 получателей 727 – молодые семьи, а 277 – молодые люди, не вступившие в брак.

Средняя площадь жилья, приобретенного посредством Программы «Prima Casa», составляет 60,21 кв.м., а средний возраст заявителей – 31 год.

Населенные пункты, где было приобретено больше всего жилья по Программе: мун. Кишинев – 608, другие населенные пункты мун. Кишинев (Дурлешты, Кодру, Крикова, Сынжера, Ватра) – 51, сельская местность мун. Кишинев (Ставчпны, Гидиги, Бубуечь, Грэтиешты) – 37, мун. Бельцы – 129, Кагул - 29; Унгены – 14; Комрат – 12; Яловены – 10; Единцы – 10; Оргеев – 8; Криулены – 6; Дрокия – 6; Флорешты – 6; Фэлешты – 5; Новые Анены – 5; Глодяны – 4; Сынжерей – 4; Хынчешты – 3; другие населенные пункты - 57.

Государственная программа «Prima Casa» была запущена 26 марта этого года. Позже в рамках проекта были предоставлены специальные инструменты для госслужащих (Prima Casа 2), а недавно была объявлена инициатива по созданию более выгодных условий для семей с детьми, при которых государство предоставляет компенсации от 10 до 100% от стоимости кредита (Prima Cas 3).