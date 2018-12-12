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Устроивший стрельбу в Страсбурге был осужден 27 раз
// фото: Reuters
16:27, 12 Dec 2018
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Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге почти три десятка раз был осужден за преступления, совершенные в трех странах, заявил прокурор Парижа Реми Эйтс.

"Его уголовное досье содержит 27 обвинительных приговоров по уголовным делам, совершенным в большей степени во Франции, но также в Германии и Швейцарии. Он был заключен в тюрьму несколько раз", — сказал прокурор на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV.

Эйтс отметил, что спецслужбам было известно о радикальных настроениях подозреваемого. Он входил в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции (Fishe S), пишет РИА Новости. Мужчина находился под наблюдением Главного управления внутренней безопасности, добавил прокурор.

Накануне вечером подозреваемый открыл стрельбу около рождественской ярмарки в Страсбурге. Сообщается, что погибли два человека, еще у одного зафиксировали смерть мозга. Ранены 13 человек. По информации СМИ, подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга. Для поисков стрелка, сбежавшего с места преступления, мобилизованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов.




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