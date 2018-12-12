В Молдове правила дорожного движения дополнят двумя новыми дорожными знаками

Правила дорожного движения будут дополнены двумя новыми дорожными знаками, согласно постановлению, одобренному сегодня правительством.

Дорожные знаки обозначают разграничение "Пограничной зоны" и "Конца пограничной зоны", передает Молдпрес.

Дорожный знак "Пограничная зона" обозначает начало территории шириной 10 км вглубь от государственной границы по периметру на суше и в пограничных водах.

В то же время дорожный знак "Конец пограничной зоны" обозначает границы этого периметра.

Дорожные знаки указывают на особые условия доступа, пребывания и охоты. Таким образом, охота разрешается только лицам, имеющим охотничий билет, и состоящим в обществе охотников. Для авторизации охоты в пограничной зоне, пограничная полиция выдает человеку разрешение. Он будет действительным при предоставлении удостоверения личности. В случае, если охота осуществляется группой лиц, руководитель группы обязан проверить наличие у всех участников вышеуказанного разрешения.

В постановлении также содержатся правила, касающиеся защитной полосы государственной границы, которая представляет собой участок земли шириной 15 метров вглубь от государственной границы. Полоса представляет собой территорию с усиленным режимом безопасности. Она предназначена для обеспечения надлежащего содержания государственной границы, охраны пограничных знаков и обеспечения контроля доступа вблизи государственной границы. Таким образом, в этом периметре запрещается: хранить сигареты в количестве более 100 штук, хранить более 3 литров алкогольных напитков, размещать и хранить отходы, благоустраивать импровизированные свалки, оставлять без присмотра транспортные средства и сельхозагрегаты и др.

Выполнение настоящего постановления не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.