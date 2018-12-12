Институт Pantone назвал главный цвет 2019 года

Институт цвета Pantone назвал оттенок, который станет самым актуальным в 2019 году. Самым модным в следующем году будет коралловый цвет (Pantone 16-1546 Living Coral).

Living Coral - это коралловый цвет с золотистым подтоном, сообщается на сайте института, пишет УНИАН.

"В ответ на натиск цифровых технологий и социальных сетей, которые все больше внедряются в повседневную жизнь, мы ищем подлинные и захватывающие впечатления, которые обеспечивают связь и интимность. Комуникабельный и энергичный, природа цвета Living Coral приветствует и поощряет беззаботную деятельность. Символизируя нашу врожденную потребность в оптимизме и стремление к радости, цвет Living Coral воплощает наше стремление к игривости", - говорится в описании цвета.

Институт Pantone уже на протяжении 20 лет выбирает цвет года, который становится ориентиром для дизайнеров одежды, интерьеров и мебели, графических дизайнеров и т.д.

Цветом года-2018 был ультрафиолет.





