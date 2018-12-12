Air France впервые возглавила женщина

Генеральным директором крупнейшего авиаперевозчика Air France впервые в истории станет женщина. Пост займет исполнительный вице-президент авиакомпании по работе с клиентами Анн Ригейл.

Ее кандидатуру уже представили совету директоров Air France. В обязанности 49-летней Ригейл будет входить регулирование рабочей атмосфера персонала. В частности, она будет вести переговоры с пилотами и бортпроводниками, которые недовольны своими условиями работы, пишет news.ru.

Решение о назначении принято в связи с массовыми забастовками сотрудников авиакомпании.