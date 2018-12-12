Извращенец из Техаса похищал людей под видом инопланетян

ФБР, офис шерифа и департамент полиции Эль-Пасо расследовали череду похищений людей. В результате был арестован 73-летний бывший дальнобойщик Арнольд Уайт, который за 40 лет похитил 79 человек под видом инопланетян в Техасе, Калифорнии, Неваде и Нью-Мексико.

Мужчина рассказал агентам о том, что переоборудовал внутреннюю часть своего грузовика в подобие инопланетной лаборатории. Он признался, что использовал галлюциногенные препараты для контроля своих жертв, пишет news.ru.

По словам задержанного, он тщательно выбирал себе жертв среди доверчивых людей и охотников на НЛО. Все его эксперименты имели сексуальный подтекст.

Извращенцу предъявлено 347 уголовных обвинений. Ему грозит более 380 лет заключения в случае признания его вины, информирует «Царьград».