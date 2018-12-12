Кабмин утвердил механизмы применения закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере

Порядок расчета, отчетности, определения и установления заработной платы работников бюджетного сектора утвержден сегодня правительством.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой, для эффективного внедрения реформы оплаты труда разработаны правила, касающегося порядка определения периода трудового стажа для установления ступеней заработной платы, повышения производительности, зарплаты за час, а также среднемесячной зарплаты работников бюджетного сектора, передает Молдпрес.

В результате трудовой стаж для установления ступеней заработной платы будет определяться в соответствии с категориями работников бюджетного сектора: государственные служащие, дидактические кадры, медицинские работники, дипломатическая служба, сотрудники со специальным статусом в системах обороны и общественного порядка.

Предусмотрен и порядок расчета средней ежемесячной зарплаты до применения закона об оплате труда, компенсационных выплат и разницы в зарплате, если по новым правилам работнику полагается более низкая заработная плата, чем ранее. Эти выплаты будут пересчитаны пропорционально фактически отработанному времени.

Правительство разработало и продвинуло закон о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе. В результате внедрения реформы ни один из работников бюджетного сектора не будет получать зарплату ниже 2000 леев, а разница между первой и последней ступенями оплаты труда будет составлять всего 15 диапазонов, а не 33, как в настоящее время. Заработная плата будет увеличена бюджетникам во всех областях, включая образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Стоимость реализации проекта на 2019-2021 годы составляет 3,9 млрд леев.