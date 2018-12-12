На фоне не останавливающегося за последние 27 лет процесса депопуляции Республики Молдова, о чем свидетельствуют статистические данные и исследования ученых, в последнее время наблюдается и другой, позитивный для страны тренд.
Об этом в пресс-центре Sputnik Молдова в ходе передачи в рамках проекта Sputnik. Знания рассказал раввин Eврейской Oбщины Республики Молдова Шимшон Изаксон.
Отвечая на вопрос о возвращении евреев в республику, он подтвердил эту информацию.
"Динамика возвращения, действительно, присутствует. Яркий тому пример - более полутора тысяч израильских студентов приехали в Кишинев, чтобы изучать медицину. Огромное количество евреев, уехавших из Молдовы в Израиль обнаружили, что у них есть в стране контакты, связи, знакомства, и они могут реализовать свои способности, это принесет им доход и состояние. Кто-то из них переместился сюда: кто временно, кто - постоянно".
По словам Изаксона, он часто встречает евреев в Кишиневе.
"Я практически всегда, когда хожу по городу, бываю в магазинах, встречаю огромное количество людей, которые говорят на иврите. Даже таксисты! Это реальное явление. Многие из успешных предпринимателей, уехавших в свое время в Израиль и Америку, вернулись, чтобы восстанавливать контакты здесь", - сказал раввин Еврейской Общины в Молдове.
"Я вижу и верю, что огромное количество евреев возвращается, хоть на небольшое время, но возвращаются", - подчеркнул Шимшон Изаксон.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md