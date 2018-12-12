Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Компания Samsung закрывает производство смартфонов на территории Китая. Причиной оказался низкий спрос на них на территории страны. Об этом пишет South China Morning Post.

В сравнении с продукцией компании Apple показатель корейцев составил 9% к 1%. По информации издания, китайская фабрика производила 26 миллионов смартфонов в год, передает Корреспондент.

Однако глобальное сокращение производства компания пока предпринимать не намерена. Это может произойти, однако лишь в том случае, если она начнет существенно терять долю рынка и проигрывать своим конкурентам Huawei и Xiaomi.