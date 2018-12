В отличие от обычных музейных восковых фигур, новые движущиеся фигуры - это актеры в силиконовых масках, сообщает Reuters. Они украшают новогоднюю елку, позируют с посетителями и влюбленно смотрят друг на друга, передает УНИАН.



В августе музей представил так называемую “живую фигуру” президента США Дональда Трампа, которая оказалась популярной среди посетителей.

“Мы всегда спрашиваем посетителей, кого бы они хотели видеть, и было ясно, что они хотят увидеть беременную Меган. Если бы Кейт была беременна, возможно, все было бы по-другому”, - сказала пресс-секретарь музея Нина Цербе.





"Это молодая пара, у них не так много публичных выступлений, и ходит много разговоров о том, насколько велик ее живот и будет у них мальчик или девочка... именно поэтому люди хотели увидеть этих двоих", - добавила Цербе.

В соцсетях отмечают, что "восковая" пара выглядит крайне странно и даже пугающе.



Britain's Prince Harry and his pregnant wife Meghan, Duchess of Sussex, impersonated by actors wearing latex masks at Berlin's Madame Tussauds pic.twitter.com/SrA5q2yBYi