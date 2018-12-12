Полиция нашла водителя столичной маршрутки, который высадил ребенка с носовым кровотечением

Полиция нашла водителя столичной маршрутки №103, который на днях высадил ребенка с носовым кровотечением.

По данным полиции, сотрудники отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва опознали водителя транспортного средства, в салоне которого произошёл инцидент. Им оказался 41-летний житель Кишинева.

За нарушение правил ПДД, повлекшим за собой телесные повреждения, мужчине грозит штраф от 900 до 1200 леев. Кроме этого за оставление места ДТП, водителя лишат прав на срок от 2 до 3 лет или арестуют на 10-15 суток.

В то же время, в результате осмотра микроавтобуса, сотрудники правоохранительных органов выявили ряд нарушений. Количество мест в салоне не соответствует количеству мест в техническом паспорте, в салоне микроавтобуса не было огнетушителя и светоотражающего жилета, а также несколько сидений были повреждены. В связи с этим водителя маршрутки оштрафовали ещё на 900 леев и 5 штрафных пунктов, и запретили использовать транспортное средство до момента устранения всех недостатков.

Напомним, водитель столичной маршрутки №103 высадил ребенка, у которого из носа пошла кровь. О случившемся рассказала мама ребенка в соцсетях. По её словам, водитель резко затормозил, чтобы взять деньги за проезд. В этот момент ребенок сильно ударился носом о стекло из-за чего у него пошла кровь. Чтобы он не запачкал салон, водитель маршрутки его высадил.