На Рождественской ярмарке в столице установят камеры видеонаблюдения

На Рождественской ярмарке, которую организует правительство, будут усилены меры безопасности. Накануне члены кабмина решили выделить дополнительные средства для установки в зоне камер видеонаблюдения.

"Появились дополнительные непредвиденные расходы. Прежде всего, на установку камер видеонаблюдения. Нужно обеспечить безопасность посетителей. Все мы знаем, что произошло в Страсбурге", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Дополнительные средства пойдут также на установку двух детских каруселей и ремонт крыш 22 деревянных домиков. Всего дополнительно выделили почти три миллиона леев. Рождественскую ярмарку организуют второй год подряд. Она будет открыта на улице 31 августа с 15 декабря по 15 января. Там обустроят несколько развлекательных зон, в том числе, установят домик Дед Мороза. Предварительный бюджет на организацию ярмарки составил восемь миллионов леев.





