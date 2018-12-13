Полицейского из Тараклийского районана наградили медалью "За отвагу"

Полицейского из села Кайраклия Тараклийского района Ивана Чебанова наградили медалью за отвагу. Он спас двух человек, тонувших в озере.

Участковым села Кайраклия Иван Чебанов работает уже третий год. Несколько дней назад ему позвонил местный сторож и сообщил, что его знакомая собралась покончить с собой.

Мужчина не стал дожидаться полицейского, и сам бросился на помощь женщине. В итоге спасать пришлось обоих.

Полицейский говорит, что выполнял свой долг.

Коллеги восхищаются поступком Ивана Чебана.

31-летнюю женщину, мать шестерых детей, которая пыталась свести счеты с жизнью, поставили на учет в социальной службе.







