Одна из компаний в области информационных технологий готова платить программистам зарплату в 30 тысяч леев. На пять тысяч меньше получит менеджер одной из столичных фирм сотовой связи. Еще одной компании IT требуются специалисты по телекоммуникациям и эксплуатации информационных систем, за эту работу она предлагает оклад до 23 тысяч леев.

Зарплаты в десять тысяч леев предлагают инженерам, бухгалтерам, слесарям, сварщикам, переводчикам и техникам в текстильной промышленности. А вот оклады поваров и агентов по продажам варьируются от от восьми до девяти тысяч леев.

Согласно агентству, предприятия, предлагающие самые высокие оклады, находятся в Кишиневе и Оргееве.