Посиделки в коммуне Сахарна Ноуэ в канун дня Святого Андрея

Посиделки в канун дня Святого Андрея организовали в коммуне Сахарна Ноуэ Резинского района. Местные жители вспомнили о древних традициях праздника. Взрослое поколение обучило молодежь ремеслам, которые они унаследовали от предков.

"Прясти меня научила бабушка, получается не очень, но все же получается. Вяжу себе зимние носки, соткала ковер для дома", - сказала жительница коммуны Сахарна Ноуэ Любовь Швец.

"Я вспоминаю, как родители, дедушки, бабушки собирались вместе, чистили кукурузу, вместе ткали, вычесывали шерсть", - рассказала жительница коммуны Сахарна Ноуэ Галина Давиденко.

Молодые девушки учились готовить калачи.

- Раньше лепили из теста?

- Нет, это впервые.

- И как?

- Мне нравится. Это в первый раз, но думаю, получится.

Не обошлось и без традиционных в канун праздника Святого Андрея гаданий.

"Зажигали свечи, прятались под кроватью."

"Ребята воровали ворота, где жила девушка. Утром вставали и начинали искать ворота по соседям. И со мной случилось. С одной стороны было весело, а с другой", - рассказала жительница коммуны Сахарна Ноуэ Зинаида Палий.

"Посмотрим. У Михая очень крепкий орех, он женится. А тебе, Олег, еще придется есть мамалыгу".

Местная администрация намерена сделать такие посиделки традиционными.

"Мы организовали эти посиделки, чтобы вспомнить наши красивые молдавские традиции и обычаи. Стараемся их продвигать, потому что дети в наше время многого не знают из прошлого", - сказала мэр коммуны Сахарна Ноуэ Мария Макрий.

Закончился вечер песнями и танцами.







