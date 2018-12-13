Молдова примет отборочный этап ЧМ по футзалу

Сборная Молдовы по футзалу узнала соперников по первому отборочному этапу чемпионата мира 2020 года. Команда Владимира Вусатого сыграет в группе H вместе с Финляндией, Уэльсом и Северной Ирландией.

Турнир группы H пройдет с 29 января по 3 февраля 2019 года в коммуне Чореску на "Футзал-Арене ФФМ". Во второй этап выйдут две лучшие команды.

Соперниками победителя станут Азербайджан, Словакия и еще одна команда, которая определится позже.

Сборной, занявшей второе место, предстоит сыграть против Испании, Польши, а также еще одной команды, которая также пока не известна.

Чемпионат мира по футзалу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве.





