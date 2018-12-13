В столице прошел форум Startup Fair

Более 20 предпринимателей представили свои разработки в области информационно-коммуникационных технологий в рамках форума Startup Fair. Прошел он в столице.

Вячеслав Кабурган с друзьями разработал приложение, посредством которого люди могут устроиться работу. Им необходимо выбрать компанию, должность, пройти курс обучения онлайн, а затем фирма выберет подходящего кандидата.

"Все больше компаний и университетов начинают с нами сотрудничать. Платформа бесплатная. За несколько месяцев здесь можно обучиться любой профессии, например, программиста, и не только. Всему, что требуется на рынке труда", - сказал разработчик приложения CODIFUN Вячеслав Кабурган.

Еще одно приложение, представленное на мероприятии, позволяет легко учить несколько языков одновременно.

"Сейчас приложение доступно на 59 языках, а для обучения можно выбрать один из 36 представленных языков. Состоит оно из трех основных отделов: алфавит, чтение, слова и фразы", - сказал разработчица приложения FunEasyLearn Ромина Андроник.

А Эдуард Скутару разрабатывает приложение, способное сохранить в памяти все данные о происхождении продовольственного товара.

"Мы сканируем QR-код мясного продукта, который хотим купить, и увидим всю информацию о ферме, где выращивают животных, всю цепочку производства, транспортировку, на какой скотобойне забили животное", - рассказал разработчик приложения ECOS Эдуард Скутару.

Организовали форум во второй раз.

"Цель мероприятия - свести предпринимателей с инвесторами, партнерами или потенциальными сотрудниками. Среди участников Startup Fair есть и молодежь, которой 18-19 лет, есть и люди постарше, тем, кому 40. Это говорит о том, что в предпринимательской деятельности возраст не имеет значения", - сказал менеджер Национальной ассоциации компаний ИКТ Траян Киврига.

Форум Startup Fair организовала

Национальная ассоциация компаний ИКТ, при поддержке Агентства США по международному развитию и правительства Швеции.





