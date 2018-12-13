Православные христиане отмечают день Андрея Первозванного - одного из двенадцати апостолов

Святой Андрей первым свидетельствовал о Христе как о Мессии, и был его ближайшим учеником.

Святой Андрей видел бесчисленные чудеса Христа, был свидетелем его страданий, смерти и воскресения. После Вознесения Учителя, Андрей отправился проповедовать Евангелие. Вернувшись после апостольских странствий в Грецию, апостол Андрей подвергся гонениям и был казнен. В этот день верующие ходят в церковь. Постящиеся могут есть рыбу.

По данным Агенства госуслуг, в нашей стране более 70 тысяч мужчин носят имя Андрей, и больше восьми с половиной тысяч женщин зовут Андрея.