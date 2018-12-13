Василе Ботнару представил книгу-альбом „DesCântece pentru vin”

Книга-альбом „DesCântece pentru vin. Microantologie cu oenograme” журналиста Василе Ботнару была представлена в среду, 12 декабря, в Художественном музее Молдовы. Книга содержит двенадцать стихов румынских поэтов Лучиана Блага, Иона Пиллата и Тудора Аргези, которые дополняются рисунками в вине, выполненные журналистом. Введение к книге написал литературный критик Рэзван Вонку, который называет трех авторов поэтами вина. В тот же день была открыта выставка живописи этого же автора.

Василе Ботнару сказал, что начал рисовать в вине не осознавая сути этого действия, которого отводит больше в разряд шуток. Он говорит, что не хотел бы задумывать обязательно серьезные картины. „Я думаю, что мой вклад нужно воспринимать больше как шутку, но это не относится к стихам”. Журналист говорит, что хотел бы, чтобы его оценили за графику и спонтанность, и надеется в будущем попробовать силы в живописи маслом, передает IPN.



Писательница Мария Пилкин сказала, что идея концепции микроантологии возникла в день, где вместе с директором Издательства ARC из Кишинева Юрием Бырса подумала, что были бы целесообразны междисциплинарные проекты, в которых, литература соприкасалась бы с изображением. „Мы подумали о Василе Ботнару, который является не только художником, но и персонажем, очень заметным в городе, в стране и за ее пределами”. Писательница добавила, что не может назвать оенограммы (придуманный автором термин) „наивным искусством”. „Это больше, чем искусство, сделанное в перерывах журналиста, это увлечение, которое произвело впечатление на меня”, - сказала Мария Пилкин.



Вице-председатель Союза писателей Молдовы Тео Кирияк выразил свое восхищение работой автора, и литературным компонентом микроантологии. „Его работа-это не история вина с точки зрения виноградарства, и ни история литературы сквозь призму вина, а скорее проникновение духовной цивилизации в важный слой материальной цивилизации, святого и мирского, в жизни нашего сообщества”. Он добавил, что открыл талант автора еще в студенческие годы.



Директор Бюро винограда и вина Георге Арпентин отметил, что автору удалось поднять вино на уровень культуры. Он добавил, что берет на себя ответственность выдвинуть книгу-альбом „DesCântece pentru vin. Microantologie cu oenograme” на приз OIV (Международный офис винограда и вина) в следующем году.



Директор Художественного музея Молдовы Тудор Збырня призвал Василе Ботнару попробовать рисовать и в другой технике, ведь в вине ему удается рисовать очень хорошо. „Я хотел бы, чтобы вместе со старостью, так же, как и Тудор Аргези, автор приблизился к туши, к другим цветам, потому что Аргези очень хорошо понимал, что означает цвет и как нужно воспроизводить жизнь”, - отметил Тудор Збырня.



Выставка будет открыта для широкой публики в Художественном музее Молдовы до 6 января 2019 года. Книгу „DesCântece pentru vin. Microantologie cu oenograme” можно приобрести в книжных магазинах примерно за 150 леев.