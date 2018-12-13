Власти Сирии планируют восстановить крупные спортивные комплексы в Латакии и Алеппо

Окончание восстановления объектов, пострадавших в ходе войны, намечено на 2019 год

Восстановление крупных спортивных комплексов в сирийских городах Латакия и Алеппо, которые пострадали в ходе войны, планируется завершить в 2019 году. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума,передает ТАСС.

"После того, как правительственные войска освободили территории провинций от боевиков, мы приступили к восстановлению в них спортивной инфраструктуры. Мы понимаем, что сейчас самое главное - это восстановление школ и больниц, но в числе наших целей на 2019 год - это восстановление крупнейших спорткомплексов в стране, которые находятся в Латакии и Алеппо", - сказал Джума.

Он добавил, что правительство Сирии выделило деньги на завершение ремонта объектов. "Сумма, которая будет потрачена на восстановление этих комплексов, в несколько раз больше, чем в прошлом году", - отметил собеседник, не уточнив объема выделенных средств.