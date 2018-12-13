Япония выразила протест Южной Корее из-за учений рядом со спорными островами

Как сообщило агентство Kyodo, в двухдневных учениях будут задействованы не менее восьми кораблей и несколько самолетов южнокорейских вооруженных сил.

Правительство Японии в четверг выразило протест Республике Корея в связи с началом военных учений в районе островов Такэсима (Токто) в Японском море, которые являются предметом спора между двумя странами,передает ТАСС.

Протест был передан по дипломатическим каналам. В нем японская сторона "потребовала прекратить (учения), поскольку это неприемлемо" с точки зрения Токио.

Как отмечает агентство, в двухдневных учениях будут задействованы по меньшей мере восемь кораблей и несколько самолетов южнокорейских вооруженных сил, включая истребители F-15 и патрульные P-3C. Последний раз подобные учения Южная Корея проводила в июне.

Архипелаг Такэсима - группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря, которое корейцы называют Восточным морем. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются Вооруженными силами Республики Корея, которая держит там небольшой гарнизон.

Токио утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.