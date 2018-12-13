В Иерусалиме два израильских полицейских получили ножевые ранения

Двое израильских полицейских получили ножевые ранения в Иерусалиме и ответным огнем обезвредили нападавшего, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

Нападение произошло в Старом городе - обнесенном стеной историческом центре Иерусалима, популярном у туристов, но обычно малолюдном в ночные часы,передает РИА Новости.

"С места происшествия эвакуированы двое полицейских - с легкими ранениями и в состоянии средней тяжести. Пострадавшие сотрудники дали решительный отпор нападавшему и нейтрализовали его", - сказано в пресс-релизе.

О состоянии и личности нападавшего информации пока не поступало. В прошлом подобные нападения не раз совершались палестинцами и квалифицировались израильскими властями как теракты.