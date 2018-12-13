В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Более 1,2 тысячи сирийцев вернулись на родину за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в четверг.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратился 1259 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 174 человека (женщин – 52, детей – 89), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1085 (женщин – 326, детей – 553)", - передает РИА Новости.

Всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 63797 человек, в том числе из Ливана – 30282, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус"- 17869, "Земрани" – 4346, "Телль-Калах" – 5379, "Эль-Дабусия" – 1834, "Эль-Кусайр" – 854, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 33515 (женщин – 10078, детей – 17079).

По данным центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) также вернулись 31 человек, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 221 человек.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Шаукатлия, Эль-Османия, Уфания, Трунжа, Рафид, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Айн-Зат, Телль-Биса (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск) разминированы 12 гектаров территории.