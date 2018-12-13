В Красноярске мать убила дочь за то, что у той было несколько ухажеров

Жительница Красноярска, недовольная тем, что дочь встречается с несколькими мужчинами, убила ее ударом ножа, сообщает ГСУСК региона.

"По версии следствия,... между 48-летней матерью и ее 25-летней дочерью произошел конфликт, в ходе которого женщина высказала недовольство тем, что дочь встречается с разными мужчинами, что, по мнению матери, является аморальным. Во время ссоры мать нанесла удар ножом в область грудной клетки дочери, причинив телесные повреждения, от которых девушка скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении,передает РИА Новости. По данным СК, сначала женщина пыталась скрыть следы преступления, но затем полностью признала свою вину. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

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