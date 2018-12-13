Майя Санду обвиняет перебежчиков, а сама с распростертыми объятьями принимает в партию покинувшего ЛП Валерия Мунтяну

У Майи Санду есть одна удивительная способность – манипулировать общественным мнением. Надо отдать должное другим молдавским политикам – они все этому обучены. Но у лидера партии "Действие и солидарность" это получается изощренней.

На этот раз Майя Санду, та самая, которая крайне негативно высказывалась против перебежчиков, с распростертыми объятиями принимает к себе в партию покинувшего Либеральную партию Валерия Мунтяну. От имени блока ACUM партия "Действие и солидарность" опубликовала сообщение, в котором приветствовала решение Валериу Мунтяну покинуть Либеральную партию и поддержать блок ACUM (состоит из ПДС, ППДП и ряда других политических лиц – прим.авт.), пишет kp.md.

"С момента своего создания блок ACUM выступил с сообщением об единстве всех, кто разделяет ценности демократии, верховенство закона и борьбу с олигархами. Мы приветствуем решение господина Валериу Мунтяну о выражении поддержки будущему блоку ACUM и вкладу в консолидацию здоровых сил, выступающих против режима. Единство правых, действительно проевропейских сил, имеет сейчас решающее значение", — говорится в заявлении блока.

Майя Санду, которая обвиняла Либеральную партию в том, что политическая принадлежность является ее главным критерием при подборе команды, и которая подчеркивала, что стране нужны технократы, а не политруки, принимает к себе в команду политика, который запомнился непрофессионализмом на всех своих постах, а их было много – главы министерства обороны, министерства окружающей среды и кандидата в кишиневские мэры.

Или все дело в том, что они нашли друг в друге сходство? Валериу Мунтяну тоже всегда стремится привлечь к себе внимание. То "спасет" черепашек, которые спокойно ползли себе по своим делам и не мечтали оказаться в ручонках министра окружающей среды. То нашел "мына Московей" в том, что в Молдове осталось мало лесов. Жаловался на то, что в Молдове слишком много объявлений, рекламных плакатов, названий фирм и магазинов на русском языке и вместе с небезызвестной Анной Гуцу открыто говорил о дискриминации РУМЫНОЯЗЫЧНЫХ граждан. Мунтяну даже покойного ныне Иосифа Кобзона просил объявить персоной нон грата. А вот профессиональные успехи его как-то не вспоминаются. Может быть, их и нет вовсе?