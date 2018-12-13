В Конго сгорели более семи тысяч устройств для голосования

Около семи тысяч устройств для проведения голосования сгорели при пожаре в здании, где хранится оборудование Национальной независимой избирательной комиссия Демократической республики Конго (ДРК) в Киншасе.

"Преступное возгорание на центральном складе комиссии (CENI) в Киншасе. Семь тысяч машин для голосования (MAV), урны и кабины для голосования сожжены ", - заявил дипломатический советник президента страны Кикая Бин Рамазани,передает РИА Новости.

Возгорание в помещении возникло в ночь на четверг. По предварительным данным, в результате пожара уничтожено около 10% оборудования и материалов, которые предназначались для проведения голосования в Киншасе. Власти полагают, что происшествие имеет криминальный характер.