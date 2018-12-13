Новогодние праздники опасны для сердечников, заявляют ученые
// фото: tengrinews.kz
12:02, 13 Dec 2018
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Шведские медики раскрыли интересную закономерность – вероятность заполучить инфаркт была примерно на 15% выше для всех людей во время Нового года, Рождества и летних праздников.
"Статисты давно подметили, что число жертв сердечных приступов вырастает во время новогодних праздников. Сэр Уинстон Черчилль, как сегодня считают многие, пережил инфаркт на Рождество 1941 года. Мы проверили это и попытались выяснить, почему это происходит", — пишут Дэвид Эрлинге (David Erlinge) из университета Лунда (Швеция) и его коллеги,передает РИА Новости.
В последние годы медики и ученые заинтересовались тем, как обыденные и особенные события в жизни людей, а также их психическое самочувствие, влияют на продолжительность жизни и вероятность преждевременной смерти.
К примеру, исследователи и даже высокопоставленные политики уже почти десять лет спорят о том, существует ли так называемый "эффект выходных" – резкое повышение смертности среди пациентов клиник в субботу и в воскресенье. Аналогичные дискуссии ведутся вокруг того, повышается ли риск попасть в ДТП во время Хэллоуина и других праздников.
Эрлинге и его коллеги открыли еще один необычный пример того, как различные события и эмоциональное состояние человека могут влиять на вероятность его гибели и риск заполучить тяжелую болезнь, наблюдая за здоровьем почти 300 тысяч шведов с 1998 по 2013 год.
Их интересовало то, как различные волнительные, приятные или неприятные события в обыденной жизни человека – свадьбы, похороны, праздники, природные катастрофы, походы на спортивные мероприятия – влияли на вероятность приобретения инфаркта, ишемии и прочих болезней сердца.
Эти наблюдения раскрыли интересную закономерность. Вероятность заполучить инфаркт во время Рождества, первый день Нового года и национального дня Швеции, празднуемого в июне, вырастала примерно на 15%, однако этого не наблюдалось во время спортивных матчей, Пасхи и некоторых других праздников.
Что интересно, в будние дни шведы чаще всего умирали или попадали в больницу в ранние утренние часы, тогда как во время вышеозначенных праздников это время смещалось на 8-10 часов вечера. В это время, как отмечают ученые, добровольцы на 37% чаще приобретали инфаркты и прочие болезни сердца, чем в среднем за год.
Как предполагают исследователи, повышенная смертность в эти дни связана не только с алкогольными возлияниями и более частыми ДТП, но и тем, что молодые и пожилые люди часто испытывают сильный эмоциональный стресс, готовясь к этим праздникам и встрече с детьми и родственниками.
Есть и исключения из этого правила – по пока непонятным причинам, вероятность гибели была на 5-10% ниже, чем обычно, в канун Нового года и в день Богоявления, предшествующий православному Рождеству. Как предполагают Эрлинге и его коллеги, эта аномалия может быть связана с различиями в том, как шведы ведут себя в эти и другие праздники.
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