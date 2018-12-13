Ранее сообщалось, что помимо основной задачи — изучения динамики многомасштабной турбулентности плазмы в околоземном пространстве, во время полета "Резонанса" также отработают новую космическую платформу "Карат-200". НПО имени Лавочкина (создатель аппарата) также планирует использовать её в проекте солнечной обсерватории "АРКА".
Запуск спутника изучения магнитосферы Земли перенесли на два года
// фото: NASA
12:09, 13 Dec 2018
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Запуск на орбиту спутника для изучения ионосферы и магнитосферы Земли "Резонанс-МКА" перенесли с 2021 года на 2023 год, следует из новой редакции госконтракта на создание аппарата, размещенной на портале госзакупок.
До этого запуск планировался на 2021 год. О том, что его перенесли на 2023 год, РИА Новости сообщал летом источник в ракетно-космической отрасли,передает РИА Новости .
"Срок выполнения: с даты заключения государственного контракта по 25 ноября 2024 года (срок запуска космического аппарата – 2023 год)", — говорится в документе.
"Резонанс-МКА" запустят на высокую эллиптическую орбиту 7 тысяч на 160 тысяч километров. Аппарату предстоит проработать на орбите как минимум три года.
Ранее гендиректор НПО Лавочкина Сергей Лемешевский рассказывал РИА Новости, что из четырех планируемых аппаратов серии "Резонанс" в планах остался всего один, а его запуск "уплыл" за 2021 год.
С помощью спутников "Резонанс" ученые собираются изучить физические процессы в магнитосфере Земли, в частности, поведение плазмы и механизмы образования полярных сияний. Особое внимание предполагалось уделить исследованиям основной составляющей радиационного пояса — релятивистским электронам, представляющим основную угрозу работе спутников связи на геостационарной орбите. Эксперименты на космических аппаратах серии "Резонанс" могли бы позволить разобраться в процессах ускорения релятивистских электронов при взаимодействии с электронными волнами с высоким временным разрешением — до 10 миллисекунд.
Радиационные пояса Земли были открыты в ноябре 1957 года учеными из СССР.
Это было первое открытие в космосе, сделанное с помощью отечественных спутников. Особое внимание этому явлению космические специалисты уделяют потому, что радиационные пояса представляют угрозу безопасности для всех космических полетов — как пилотируемых, так и автоматических.
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