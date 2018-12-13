Отключения воды в Ставченах

Потребители, проживающие на улице А. Матеевича в пригороде Ставчены, останутся без воды в пятницу, 14 декабря. По информации „Apă-Canal Chişinău”, отключения запланированы на период с 09.00 до 12.00, когда будут проводиться работы по подключению участка водопровода.

В последующие дни, включая субботу, с 09.00 до 17.00, подача воды будет приостановлена на улице Конструкторилор в городе Ватра. Отключения связаны с необходимостью подключения участка водопровода,передаёт IPN.



Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения. По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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